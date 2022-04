Cada Primero de Mayo, en el debido homenaje a los Mártires de Chicago –“judicialmente” asesinados por luchar por la jornada laboral de 8 horas–, venimos señalando el objetivo principal que compete a la clase obrera en la actualidad: su reorganización como clase, superando sus límites, priorizando a los sectores más precarizados (migrantes, servicio doméstico, etc.), además de posicionar al movimiento obrero y sus reivindicaciones en el centro de todas las luchas sociales, políticas y sindicales. Para ello, reiteramos la necesidad de construir y asentar un sindicalismo de nuevo tipo –que hace algún tiempo vemos que se viene ejerciendo– con dos grandes retos: la actualización tanto de fórmulas organizativas como de métodos de lucha y el trabajo para la confluencia del sindicalismo de clase (que pasa por la ineludible misión de superar la legítima diversidad de siglas) que presente una real alternativa al sindicalismo oficialista, señalado sin ningún género de duda como “parte del problema” por toda la población trabajadora.



Hay que organizar, pues, de forma independiente de todo cálculo inmediatista (incluido el electoralista) la máxima de “una sola clase, una sola lucha”… Y eso requiere combatir con determinación y sin concesiones a la escalada de precarización, que es utilizada por la patronal como arma indiscutible no solo de sobreexplotación sino cada vez más de represión (y autorrepresión). Debemos seguir sembrando el trabajo sindical en los tajos, desde luego, pero con el mismo esfuerzo también fuera de los mismos, en los barrios obreros… ya que esa represión obliga a trasladar las luchas obreras fuera de los “campos de concentración” en los que han convertido los centros de trabajo. Los barrios obreros son parte esencial de la construcción de nuestra victoria como clase.

Si especial insistencia ha habido que hacer en todo ello desde que la crisis del sistema capitalista estalló en su mismo núcleo hace más de una década, hoy ya ese desafío al que se enfrenta nuestra clase adquiere tintes de urgencia. Mientras el capital continúe ejerciendo su poder sobre las poblaciones, el resultado será no solo el agravamiento de las sucesivas crisis económicas sino la “solución” que se impone cuando ya no le queda salida estrictamente económica: la barbarie de la guerra, agravada por la particular necesidad del imperialismo estadounidense de incendiar todo para prolongar una hegemonía que no se sostiene. Para eludir esta “salida” hay que salirse del sistema… Y eso implica salirse de la trampa de la propaganda más farsante con la que nos quieren embaucar, confundirnos de clase de bando y, en definitiva, paralizarnos.

Hemos de desplazar el punto de mira puesto por los explotadores disfrazados de “demócratas pacifistas” sobre sus “amenazas internacionales”, queriendo hacerlas pasar como causa de la degradación socio-laboral que sufrimos, cuando es justo al contrario: la existencia del capital es una amenaza más internacional que nunca, incluso allí donde no (nos) parecía. Está claro que nuestro bando no es el de estos bandidos que no paran de «recortarnos” para saldar sus deudas y financiar sus criminales rescates: el rescate de la banca, el coste de la COVID, el constante aumento del gasto militar impuesto por la OTAN… Este bandidaje impone una inflación récord, rozando el 10% y agravada por los costes de la energía, la vivienda y la alimentación. Y para esto, se está preparando un nuevo atraco a los trabajadores: saltarse las cláusulas de revalorización de los salarios con un “Pacto de Rentas” avalado por las traidoras cúpulas sindicales, de la misma manera que pactaron falsear la revalorización de las Pensiones Públicas con la trampa de cambiar el IPC real acumulado por el “IPC medio”… mientras a las y los trabajadores se les sigue despidiendo, sobreexplotando y precarizando con la misma frescura que antes de la NO Reforma Laboral.

Ciertamente, es tiempo de profunda y larga crisis. Pero también de oportunidades. A la oportunidad de acelerar nuestro reencuentro como clase, al movimiento obrero le toca retomar con determinación y constancia la suprema tarea de mandar al capitalismo al museo de la historia. El capitalismo es la guerra ¡GUERRA AL CAPITAL!



1º MAYO 2022