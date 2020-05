Nines Maestro lleva su caso a la Eurocámara: la Audiencia Nacional le acusa de financiar el terrorismo por donar 8.300 euros a Palestina

Reunión de Nines Maestro con eurodiputados, el 15 de octubre de 2019 en Bruselas. eldiario.es

Leila Khaled es una histórica dirigente del Frente Popular de Liberación Palestina. Khaled viaja por Europa con relativa tranquilidad, en los últimos años ha estado en el Parlamento Europeo, en Grecia y en España, donde recibió una donación de 8.300 euros en mayo de 2017 (dinero recaudado entre 2014 y 2015).

Khaled había acudido a la feria del libro Literal, en la que colaboraba el Ayuntamiento de Barcelona. Luego viajó a Madrid, y se celebró un acto en el que Nines Maestro (Medina del Campo, 1952), exdiputada de IU y dirigente de la organización Red Roja, le entregó la cuestación para ayudar a reconstruir los desperfectos ocasionados por los bombardeos israelíes. Fueron 8.300 euros, entregados en mano, y que Khaled agradeció con una nota manuscrita.

Pues aquel gesto supone un acto de financiación del terrorismo, según el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien admitió a trámite la denuncia de la organización Lawfare Project contra Maestro, titular de la cuenta corriente, y las otras dos compañeras que figuraban como autorizadas ante el banco. ¿Por qué? Porque Khaled, aunque se encontraba en España sin ningún tipo de restricción, pertenece al FPLP, organización incluida en la lista de la UE de entidades terroristas. El mismo FPLP que forma parte, junto Al Fatah, de la OLP, la histórica organización de Yasir Arafat, premio Nobel de la Paz en 1994.

Maestro, después de haber perdido todos los recursos en la Audiencia Nacional, está a la espera del juicio. Y, mientras tanto, ha acudido a Bruselas, al Parlamento Europeo, invitada por el eurodiputado de Unidas Podemos Miguel Urbán a presentar su caso: "Entre 2014 y 2015, en Red Roja decidimos, con ocasión de la invasión de Gaza por el Ejército israelí, reflejada en el documental Gaza, premiado en los Goya en 2019, poner una cuenta corriente en la web para que las personas pudieran hacer ingresos para el pueblo palestino. Se juntaron 5.300 euros con aportaciones modestas de gente modesta, que es la que nos rodea. Como es evidente que no se pueden hacer transferencias a Palestina y supimos que venía Leila Khaled a BCN para presentar una biografía sobre ella, fuimos a verla".

"Como el FPLP está en el listado europeo terrorista y ella es dirigente", explica Maestro, "la acusación es de financiación del terrorismo, delito tipificado por el que se piden penas de entre 2 y 10 años de cárcel, y una multa por el triple de lo entregado. Pero lo interesante es que ella ha venido al Parlamento Europeo, también fue a España en 2017, y hubo asociaciones israelíes que la denunciaron por terrorismo e intentaron que se impidiera su entrada en España. Pero la jueza Carmen Lamela estableció que Leila no tenía causa pendiente, ni perseguida ni buscada, por lo que podía entrar perfectamente en España".

En aquellos días, en una comunicación con The Jerusalem Post, un portavoz del Ministerio español de Exteriores afirmó que no se podía negar a Khaled su entrada en España: "El nombre de Khaled no está incluido en la lista de la UE de terroristas. Cuenta con un pasaporte jordano y ha recibido un visado Schengen, no concedido por España, que le permite viajar a España. El acto al que se refiere y al que ha sido invitada no tiene ningún apoyo político o institucional del Gobierno de España".

Maestro, que se ha reunido con representantes de Podemos, IU, el PNV, EH Bildu, Sinn Fein y la Francia Insumisa, entre otros, explica que después de declarar en la Audiencia Nacional el 5 de febrero, su abogada presentó documentación de la Autoridad Nacional Palestina "especificando que el dinero había sido destinado a reconstrucción de instalaciones sanitarias". A raíz de aquello, su abogada solicita el sobreseimiento, pero se lo deniegan porque "Red Roja practica la solidaridad internacionalista, y deciden abrir sumario ordinario".

El juez expone, en el auto al que tuvo acceso Europa Press, que "pese a la lógica versión exculpatoria de las investigadas en las declaraciones prestadas, existen suficientes indicios racionales de criminalidad en todos los casos" porque días antes de lanzar la primera recogida de fondos, Red Roja publicó en su web un comunicado en el que "ya se identificaba a Leila Khaled como miembro del FPLP, por lo que no podían desconocer a qué organización pertenecía".

A partir de ese momento, se pone en marcha la plataforma Con Nines Por Palestina, "con el BDS, sindicatos, organizaciones internacionalistas, la Internacional Judía Antisionista, porque pretendemos que no se cumpla el objetivo de amedrentar a la gente y que por la vía del miedo el silencio cubra todos los atropellos de Israel sobre el pueblo palestino".

La próxima decisión es abrir el juicio oral. "No hay plazo previsto, no hay concreción", explica Maestro, que lleva con el caso desde que le llegó a finales de enero la notificación del juzgado número 6: "Ellos llevaban tiempo investigando, desde 2016, y es la primera vez que se ha tomado una medida así por enviar fondos a palestina".

El próximo 26 de noviembre está convocado un acto de apoyo en el Teatro del Barrio, de Madrid, con Alberto San Juan, José Antonio Martín Pallín, Cristina Fallarás, la presidenta de la Asociación Libre de Abogados, Belén Caballero; el exconcejal de IU Carlos Sánchez Mato; la escritora iraní Nazanin Armanian y Héctor Grad, de la Red Judía Antisionista.

"Por un lado estoy tranquila y orgullosa", concluye Maestro, "porque estoy viendo que la gente de manera intuitiva entiende que la causa es justa. El enemigo del Estado de Israel es la comprensión de la gente de la calle de que la causa palestina es justa, el gran enemigo del Estado de Israel es su propia política. Es el gran enemigo que tiene el Estado de Israel, no nosotras. Tengo la tranquilidad y el orgullo de haber hecho lo que debía hacer".

Protestas antipalestinas en la Eurocámara La visita de Nines Maestro al Parlamento Europeo ha venido seguida de una carta de protesta enviada por tres eurodiputados –Frédérique Ries, Renew Europe; Lukas Mandl, EPP; y Carmen Avrm, S&D– al presidente de la Eurocámara, David Sassoli. Los diputados, erróneamente, se dirigen a ella como exeurodiputada, cuando era la primera vez que entraba en las dependencias del Parlamento Europeo: lo que sí fue Maestro es diputada de IU en el Congreso en la legislatura 1989-1993. Además, pedían que se le negara la entrada por sus relaciones con Leila Khaled y el FPLP. Esta no es la primera protesta de este tipo. En julio pasado, el Gobierno israelí protestó también por la visita al parlamento europeo de otros dos miembros del FPLP, en esta ocasión invitados por el eurodiputado de IU, Manu Pineda.

